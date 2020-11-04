Губерниев оценил предложение присвоить Нурмагомедову звание Героя России

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4 ноября 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Дмитрий Губерниев, фото: Anatoliy Kolushenko /globallookpress.com

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал предложение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова о том, чтобы наградить бойца Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.

«… давайте не будем разбрасываться званиями. У нас есть звание Герой Труда. Если говорить, например, о звании Герой Труда — такая спортсменка, как Светлана Ромашина (пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию), его, безусловно, достойна. Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен», - высказал он.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после поединка с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых - в UFC.