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Аргументы Недели Спорт 13+

Кубанские конькобежцы взяли "золото" на Чемпионате России

, 09:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские конькобежцы взяли
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Конькобежцы из Краснодарского края Данила Семериков и Руслан Мурашов взяли "золото" на Чемпионате России.

Соревнования прошли в Коломне. Мурашов одержал победу на дистанции в полкилометра, а Семериков завоевал медаль в масс-старте.

С достижениями спортсменов поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава края пожелал победителям дальнейших успехов и крепкого здоровья, — сообщает пресс-служба краевой администрации.

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