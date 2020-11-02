Кубанские конькобежцы взяли

Аргументы Недели → Спорт 13+

2 ноября 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Конькобежцы из Краснодарского края Данила Семериков и Руслан Мурашов взяли "золото" на Чемпионате России.



Соревнования прошли в Коломне. Мурашов одержал победу на дистанции в полкилометра, а Семериков завоевал медаль в масс-старте.



С достижениями спортсменов поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Глава края пожелал победителям дальнейших успехов и крепкого здоровья, — сообщает пресс-служба краевой администрации.