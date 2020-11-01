Артем Дзюба пропустит грядущий матч "Зенита" с "Химками"
1 ноября 2020, 14:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба пропустит гостевой матч 13-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными "Химками". Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.
"Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре, - отметил Семак. - Надеемся, к следующему матчу они будут готовы".
Дзюба - капитан "Зенита". В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
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