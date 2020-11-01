Артем Дзюба пропустит грядущий матч

Аргументы Недели → Спорт 13+

1 ноября 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Футбол. Фото: pixabay.com

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба пропустит гостевой матч 13-го тура Российской премьер-лиги с подмосковными "Химками". Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

"Что касается Дзюбы и Вендела, то здесь перегрузочные и мышечные вещи, которые не позволили принять участие в этой игре, - отметил Семак. - Надеемся, к следующему матчу они будут готовы".

Дзюба - капитан "Зенита". В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось: «Сочи» в трудной борьбе побеждает «Локомотив» - 2:1.