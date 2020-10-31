«Сочи» в трудной борьбе побеждают «Локомотив» 2:1

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31 октября 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Бор ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу 31 октября на стадионе Фишт (Сочи) состоялась встреча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом». Арбитр матча Станислав Васильев (Ижевск)

«Сочи» не выиграла в 4 из 5 последних матчей в РПЛ (1 ничья, 3 поражения). В прошлом туре «Сочи» уступил «Динамо» со счетом 1:3. Дома команда выступает успешно: ни одного поражения в 11 последних матчах в чемпионате (7 побед, 4 ничьи). Отметим, что в предстоящей встрече из-за травмы не сыграет лучший бомбардир текущего розыгрыша РПЛ полузащитник Кристиан Нобоа, а из-за дисквалификации матч пропустит защитник Ибрагим Цаллагов и травмирован центральный полузащитник Нобоа.

«Локомотив» в прошлом туре проиграл «Ротору» (1:2), который до этого не имел ни одной победы в текущем чемпионате. С таким же счетом на неделе «Локомотив» уступил мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. На выезде команда не проиграла в 9 из 10 последних матчей в Премьер-лиге (5 побед, 4 ничьи). Отметим, что из-за дисквалификации предстоящую встречу пропустит полузащитник Гжегож Крыховяк и травмирован центральный защитник Чорлука.

«Локомотив» разыграл центр поля и налаживает позиционную атаку. Сразу пять перестановок у "Локомотива" по сравнению с матчем против "Баварии", необходима ротация в столь плотном графике. Потерей на потерю отвечают команды на первых минутах, присматриваются пока друг к другу. Жоазиньо прорвался по левому флангу и прострелил оттуда в штрафную на Бурмистрова, который совсем немного не успел подстроиться под эту передачу.

На 14 мин Антон Заболотный открывает счет -1:0: Рыбус потерял мяч на левом фланге, в результате чего пошла подача в штрафную от Маргасова на Заболтного, который оказался между Лысцовым и Мурило и головой перебросил Гилерме. Получше выглядят сочинцы и опасные моменты создавали пока только они, так что счёт абсолютно по делу. Пока игра идет в центре поля, передачи поперек поля без обострения у обеих команд. При подаче углового Заболотный попадает в перекладину ворот Гилерме. Уже могли громить своего соперника по итогам первого тайма сочинцы, но подводит их пока реализация, а "Локомотив" выглядит совсем беззубо. Очень сильный дождь тем временем в Сочи. А это значит, что дополнительную опасность несут в себе дальние удары.

На 40 мин. Никита Бурмистров увеличивает счет до 2:0:в который раз уже ошибается Лысцов, в результате чего пошла контратака сочинцев. Бурмистров сыграл на Заболотного, получил обратную передачу и вышел на рандеву с голкипером, успел помешать удару Никита Куликов, но от полузащитника "Локомотива" мяч рикошетом залетает в сетку. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 2:0.

Во 2-ом тайме сочинцы продолжают доминировать, не могут найти свою игру москвичи, очень странно, что не было замен в составе "Локомотива", отвратительно играли "железнодорожники" в первой половине матча.

На 65 мин. Антон Миранчук отыгрывает один мяч -2:1: и сразу же сокращают разрыв в счёте гости. Живоглядов с правого фланга выполнил подачу в штрафную соперника, Маммана выбил мяч точно на Миранчука, который с близкой дистанции поразил ворота соперника. Сразу же напрашивается вопрос, а стоило ли столько тянуть с заменами? Совсем ничего во втором тайме не изменилось по игре у "Локомотива". Звучит финальный свисток, «Локомотив» терпит поражение, у него остается 21 очко , у «Сочи» 22 очка.