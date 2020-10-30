"Краснодар" и "Спартак" оштрафовали за выходки фанатов

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30 октября 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Комиссия Российского футбольного союза приняла решение оштрафовать клубы "Краснодар" и "Спартак" за поведение болельщиков.



Напомним, матч между командами прошёл 24 октября в Краснодаре. Кубанскому клубу назначили штраф в десять тысяч рублей, а "Москвичам" — в сорок. Такая мера применена в связи с тем, что фанаты нарушили обязательные требования третьего раздела Санитарного регламента Чемпионата. Кроме того, "Спартак" заплатит ещё сто тысяч рублей за своих болельщиков, которые бросались пиротехническими изделиями во время матча.