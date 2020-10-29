"Локо-Кубань" обыграл "Монако"

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29 октября 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

lokobasket.ru

Вчера вечером, 28 октября, баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" на выезде обыграл "Монако" со счётом 72:88.



Самым эффективным игроком кубанского клуба признан Кевин Харви с семнадцатью очками и восемью подборами. Хорошо себя показали также Алан Уильямс, исполнивший дабл-дабл и набивший 13 очков и столько же подборов и Джордан Кроуфорд с пятнадцатью очками, тремя подборами и тремя ассистами.



Главный тренер "Локо" Евгений Пашутин назвал победу заслуженной, а игру кубанских спортсменов командной и результативной.