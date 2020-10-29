«Боруссия» Дортмунд выиграла у «Зенита» - 2:0

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29 октября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду, 28 октября на стадионе Зигналь-Идуна-парк (Дортмунд, Германия) во 2-ом туре группового этапа Лиги чемпионов встретились «Боруссия» Дортмунд и «Зенит». Арбитр поединка - Бьорн Кейперс (Нидерланды).

«Боруссия» Дортмунд начала свое выступление в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от «Лацио» со счетом 1:3, увеличив тем самым выездную серию поражений в турнире до 4 матчей. На своем же поле «Боруссия» Дортмунд не проиграла в 7 из 8 последних встреч в Лиге чемпионов (5 побед, 2 ничьи), причем в 4 из них команда не пропустила ни одного мяча.

Российский клуб тоже потерпел поражение в первом матче группового этапа ЛЧ. «Зенит» уступил на своем поле «Брюгге» со счетом 1:2. Отметим, что «Зенит» впервые в своей еврокубковой истории не выиграл дома у клуба из Бельгии. В гостях команда не смогла победить в 5 последних матчах в Лиге чемпионов (1 ничья, 4 поражения). За всю свою историю «Зенит» в ЛЧ встречался с немецкими командами 6 раз и одержал всего 1 победу при 5 поражениях, однако та единственная победа была одержана как раз над «Боруссией»: в сезоне-2013/14 питерцы одолели команду из Дортмунда со счетом 2:1.

Игра началась при мертвой тишине, болельщиков не пустили и только выкрики игроков слышны на стадионе. Сразу же забрали мяч под свой контроль хозяева, а "Зенит" находится всей командой на своей половине поля. Стоит отметить, что большую часть матча ниже центра поля находится даже Дзюба, глубоко обороняются при атаках соперника питерцы. Забрали мяч под свой контроль в последние минуты матча гости, пытаются раскачать оборону соперника, а дортмундцы этому не особо и препятствуют. Пока что низкие скорости в нашем матче, преимуществом владеют немцы, но до голевых моментов дело пока не доходит. Идут качели, больше мячом владеют немцы, у зенитовцев много ошибок в передачах, пока компактно играет «Зенит», но не могут организовать обострение. Разыгрывали свою комбинацию хозяева, пытался вывести Даут Холанна на рандеву с Кержаковым, но Ракицкий сыграл надежно. А у "Боруссии" во время позиционных атак на своей половине поля остается только Бюрки, даже центральные защитники идут вперед. Интересно, несмотря на подавляющее владение мячом, не позволяют питерцы подойти своему сопернику к штрафной. Холанн получил мяч на правом краю штрафной площади "Зенита" и тут же прострелил вдоль ворот, но не добрался до этой передачи Ройс. Санчо покатил мяч на левый фланг на Геррейро, который выполнил подачу в штрафную площадь "Зенита", но там надежно сыграл Ловрен.

Здорово обороняются питерцы в первые полчаса встречи, но весь матч так играть будет тяжело, вот только ни одной хорошей контратаки не провели. Ерохин отобрал мяч у Геррейро, а затем и против Хуммельса сыграл в подкате, по самоотдаче никаких вопросов к "Зениту" нет. А первый опасный момент создает "Зенит"! Дуглас Сантос с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Боруссии", ошибся на выходе Бюрки, которого опередил Дриусси, но головой не попал в пустые ворота. Если посмотреть на цифры по владению мячом, то может сложиться ощущение, что дортмундцы играют феноменально, но никакой смысловой нагрузки эти цифры не имеют, потому что моментов не было совсем. Кузяев вступил в активный прессинг на чужой половине поля и вынудил Мёнье вынести мяч точно на Вендела, отличная работа в исполнении Далера. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма - 0:0. Команды уходят на отдых.

Во 2-ом тайме в «Зените» произошла замена Дзюбы на Мостового. Игроки «Боруссии» продолжают владеть мячом, по сути доминируют на поле, но создать давление и обострить игру пока не могут, защита зенитовцев держится. За первые минуты тайма Мостовой уже коснулся мяча больше раз, чем Дзюба за всю первую половину, напрашивалась замена. Разыграли стандарт хозяева, мяч дошёл до противоположного фланга, где здорово сыграл против Рейны Караваев и не позволил ничего сделать сопернику. Большими силами атаковал "Зенит", но совсем в необязательном моменте потерял мяч Вендел, пойдя сразу на троих соперников.

С правого фланга пошла подача в штрафную "Зенита", где завалил на газон Азара Караваев, арбитр показал на точку. На 78 мин Санчо с пенальти открывает счет - 1:0: подошёл к мячу Санчо и пробил в правый нижний угол, а Кержаков завалился в противоположный.

На 91 мин. Эрик Холанн увеличивает счет до 2:0 . «Зенит» проиграл и пока не имеет очков в своей группе F.