Роднина пояснила, почему Ягудин и Загитова не попали в список величайших фигуристов мира

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27 октября 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Роднина, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Портал Yardbarker опубликовал список величайших фигуристов мира всех времен. Из 25 фигуристов списка - россияне трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, двукратный серебряный призер Игр Евгения Медведева.

Олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Алексея Ягудина в ТОП-25 нет.

Легендарная фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему Загитовой и Ягудина не оказалось в этом списке.

Алина Загитова - вторая в истории фигуристка среди одиночниц, победившая на Олимпийских играх, на чемпионате мира и в финале Гран-при. Ягудин - олимпийский чемпион и четырекратный чемпион мира.

По мнению Родниной, Ягудин не вошел в топ-25 величайших фигуристов, так как имеет худшие показатели в сравнении с Плющенко. Она напомнила, что Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Ягудин один раз выиграл Игры. Плюс у Плющенко есть серебро олимпиады.

Как подчеркнула Роднина, надо по результатам смотреть, это не по принципу «нравится — не нравится», выбирают тех, у кого лучший результат. По ее личному мнению, в этом списке не хватает двукратных олимпийских чемпионов Людмила Белоусовой и Олега Протопопова.