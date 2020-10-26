"Локомотив-Кубань" обыграл польскую "Зелену Гуру"

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26 октября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

lokobasket.ru

Вчера, 25 октября, "Локомотив Кубань" в тяжёлом баскетбольном матче обыграл клуб "Зелена Гура" со счётом 114:99. Игра проходила в Польше, кубанские спортсмены выступали на правах гостей.



Лучше всего себя показали игроки "Локо" Алан Уильямс (34 очка, 17 подборов) и Мантас Калниетис (11 очков и 17 передач).



По словам Евгения Пашутина, главного тренера кубанского клуба, игра была тяжёлой. Он считает, что победитель определился в последние пять минут. Это связано, по его мнению, с тем, что польский клуб дома играет гораздо лучше и, кроме того, недавно приобрёл двух новых игроков.