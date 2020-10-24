«Зенит» терпит поражение от «Рубина» - 1:2

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24 октября 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]

Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

Сегодня, в субботу, 24 октября на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург) в 12 туре Тинькофф РПЛ один из лидеров Премьер-лиги «Зенит» примет на своем поле «Рубин». Арбитр поединка - Николай Волошин (Смоленск).

Питерцы бодро стартовали в новом сезоне с четырех побед кряду, после чего пришло первое поражение – в гостях от Динамо. После этого вот уже пять туров подопечные Сергея Семака идут строго по чемпионскому графику – ничья на выезде, победа дома. В итоге, после 11 туров Спартак и Зенит остаются во главе таблицы, набрав по 24 очка.

Рубин пока что вновь не претендует даже на зону Лиги Европы. Впрочем, позади только треть сезона, а значит, у команды Леонида Слуцкого еще есть шанс взобраться повыше текущего 9-го места. Казанцы никак не могут начать стабильно добывать очки. Подопечные Слуцкого в 11 турах проиграли 4 раза в матчах с лидерами — Локомотивом (0:2), Сочи (2:3) , Спартаком (0:2) и Краснодаром (1:3). Но при этом также были домашние ничьи с Тамбовом (2:2) и Уралом (1:1) – в этих матчах Рубин вряд ли планировал терять очки.

Игра началась с позиционных атак команд, пока все в центре поля, темп медленный, много индивидуальной борьбы. На первых минутах владеют территориальным преимуществом хозяева, но возникает ощущение, что сознательно отдают мяч своему сопернику казанцы. Затяжную позиционную атаку проводили казанцы, но на границе чужой штрафной площади потерял мяч Йевтич, контратака хозяев ничем опасным не закончилась. У зенитовцев много неоправданных потерь мяча, в атаке пока остроты создать не получается. Дуглас Сантос выполнил подачу в центр штрафной, выиграл там верховую борьбу Ерохин, но пробил рядом со штангой.

На 25 мин. Александр Ерохин исправился и открыл счет - 1:0: К этому всё и шло! Дуглас Сантос выполнил подачу на ближнюю штангу, где выставил ногу Ерохин и переправил мяч в дальний угол.

После забитого гола пошла другая игра, пошло движение, футболисты быстрее стали проходить середину поля. Чудом не сравнивают счёт гости! Деспотович покатил мяч на Хвана, который из пределов штрафной пробивал в ближний угол, но попал в штангу, а Бакаеву не удалось подоспеть на добивание. И продолжают атаковать казанцы. Хвича с левого фланга вошел в штрафную площадь хозяев, но его заброс в направлении Йевтича оказался неточным.

На 43 мин. Деспотович забивает ответный гол -1:1: и ведь к этому всё шло. Бакаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной "Зенита", где выиграл верховую борьбу Деспотович и отправил мяч в дальний угол. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма - 1:1.

Во 2-ом тайме активно начали вторую половину встречи питерцы, идут они большими силами в атаку, но ничего пока создать не удается. Отметим, что не удается пока создать опасных моментов питерцам с игры, редко увидишь такое, в последних матчах много возможностей было у "Зенита", но реализация подкачала. Как не забивают хозяева? Ерохин с правого фланга прострелил в штрафную на Дриусси, который с близкой дистанции пробил в перекладину.

На 68 мин. Йевтич увеличивает счет -1:2: очень красиво. Получил мяч в метрах тридцати от ворот "Зенита" Йевтич, ушел в сторону от Ловрена и мощно пробил в правый нижний угол, Кержаков не выручил. А тем временем готовится сразу тройная замена в составе "Зенита", недоволен тем, как играют его подопечные Сергей Семак. Матч завершен. «Зенит» терпит поражение и остается с 24 очками, а «Рубин» набирает 18 очков.