«Зальцбург» с «Локомотивом» сыграли вничью - 2:2

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21 октября 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду, 21 октября на стадионе Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм, Австрия) состоялась встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Локомотивом» в квартете А. Арбитр поединка - Сердар Гёзюбююк (Голландия).

«Зальцбург» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Австрии, благодаря чему попал в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов. В 2-х матчевом противостоянии «Зальцбург» обыграл «Маккаби» Тель-Авив (2:1 - в гостях и 3:1 - дома). В XXI веке австрийский клуб лишь раз играл на групповом этапе Лиги чемпионов (в прошлом сезоне) и занял 3-е место в своем квартете. «Зальцбург» не проиграл в основное время в 14 из 16 последних домашних матчей в ЛЧ (10 побед, 4 ничьи).

«Локомотив» в прошлом сезоне РПЛ занял 2-е место и попал в групповой этап Лиги чемпионов в 3-й раз подряд. Прошлые 2 попытки были для клуба неудачными: «Локомотив» занимал последнее место в квартете, набирая по 3 балла. В 16 последних выездных матчах в ЛЧ московский клуб не выиграл 15 раз (4 ничьи, 11 поражений). Также «Локомотив» проиграл в 11 из 13 последних матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

Игра началась с обоюдных позиционных атак, темп медленный, обе команды используют высокий прессинг и не торопятся создавать давление на соперника. В центре поля игра, хозяева больше времени проводят с мячом, москвичи держат позиционную оборону. Есть у «Зальцбурга» проблемы в защитной линии, не привыкли австрийцы к плотной вязкой игре.

Провал в обороне у австрийцев, Жемалетдинов вбежал в штрафную по правому краю, сблизился с вратарем, но переиграть того не смог, мимо цели. Ну что сказать, с таким соперником играть можно. И надо наказать их за ошибки в обороне, нервничают они. Собослаи навесил на линию вратарской, Гилерме кулаками выбил мяч из штрафной. Атака австрийцев второй волной, но Секу Койта не смог организовать качественный прострел с правого фланга.

На 19 мин. Эдер открывает счет «Локо» - 0:1: "Локомотив" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Миранчук навесил на голову Жемалетдинову, тот скинул на 11 метров, где был Эдер, который кивком головы отправил игровой снаряд точно в цель. Много позиционно атакует "Зальцбург", но до опасных моментов дело не доходит. Наш коллектив пока обороняется очень надёжно. Мяч контролируют австрийцы, бегают с мячом вокруг да около нашей штрафной, но все попытки обострить ни к чему не приводят. Потихоньку отодвигают от ворот игру наши игроки, но "Зальцбург" старается прессинговать по всему полю.

На 45 мин. игрок австрийцев Собослаи забивает ответный гол — 1:1: угловой в концовке тайма "Зальцбург" зарабатывает. Юнузович разыграл с Собослаи, который с линии штрафной отправляет мяч под перекладину. Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло – 1:1.

Второй тайм начался атаками австрийцев. На 50 мин. Юнузович увеличивает преимущество - 2:1: затяжная атака хозяев поля, Юнузович пробил с 22 метров по воротам, по пути мяч задел Куликова и влетел в ворота. Сейчас хозяева поля доминируют, не дают гостям выйти из своей штрафной, уже было попадание в штангу ворот Гилерме. Странно, что до сих пор в игре Смолов, который совершенно ничем не отметился за весь матч и был абсолютно незаметен. Может Зе Луиша пора выпустить? Рисунок игры все тот же, "Зальцбург" пытается держать мяч, контролировать встречу, а "Локомотив" только защищается. Интересно, о чем Николич в перерыве разговаривал? Пытаются комбинировать наши игроки, но своей активностью футболисты "Зальцбурга" вынуждают их ошибаться. Судя по озадаченному лицу Николича, такой пассивной игры от своей команды он не ожидал. "Зальцбург" опять целиком и полностью обосновался на половине поля "Локомотива".

На 75 мин. Лисакович сравнивает счет - 2:2: Камано отобрал мяч у Окугавы, отпасовал на Живоглядова, который навесил на дальнюю штангу, а Лисакович пробил в ближний угол, Станкович не выручил. Пока команды далеко от центра поля не отходят. Решили больше не спешить с развитием событий. Матч завершен, команды сыграли вничью, набрали по 1 очку в группе А. Впереди «Локо» ждет 27 октября «Бавария».