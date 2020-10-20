Ирина Роднина раскритиковала россиян за «пофигизм»

Аргументы Недели → Спорт 13+

20 октября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Спорт-экспресс"

Ирина Роднина, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, президент Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина оценила решение губернатора Подмосковья Сергея Воробьева о закрытии трибун.

Роднина считает, что ужесточение мер по борьбе с коронавирусом происходит из-за "недисциплинированности и пофигизма" россиян. Она отметила, что наиболее сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице, Петербурге и Подмосковье. Поскольку "много людей ездят из области в Москву и наоборот, конечно, меры должны быть достаточно серьезные", подчеркнула Роднина в интервью "СЭ".

Глава СПЧ считает, что предоставление данных работников на «удаленке» нарушает права граждан.