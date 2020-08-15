Тренер Инна Гончаренко считает, что Медведева выкатала Загитову на «золото» на Олимпиаде-2018

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15 августа 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Алина Загитова, фото: vk.com/alinazagitova

Евгения Медведева повлияла на победу Алины Загитовой на Олимпийских играх в 2018 году, выкатала на «золото». Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась, какая бывает тактика и стратегия у тренеров.

По словам Гончаренко, «с одной стороны, выпускать в олимпийский сезон необкатанную девочку, которая никогда раньше не соревновалась со взрослыми, — большой риск». А на примере воспитанницы тренера Этери Тутберидзе Алины Загитовой можно сказать что её на золотую олимпийскую медаль выкатала другая ученица этого тренера Женя Медведева.

«Вытащила на себе в прямом смысле этого слова», - сказала Гончаренко в интервью RT. Тренер рассказала, что аналогично сейчас Камила Валиева идёт за Анной Щербаковой, а за ней непременно пойдёт другая фигуристка. «В этом и состоит расчёт тренера. Мы же все так или иначе думаем о тактике и стратегии», — поделилась Инна Гончаренко.

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