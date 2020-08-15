Тарасова оценила перспективы Трусовой и Косторной и их нового тренера Плющенко на будущий сезон
15 августа 2020, 16:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, добившиеся хороших результатов в прошлом сезоне, своих позиций в новом сезоне не сдадут. Так считает знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Трусова и Косторная ушли от тренера Этери Тутберидзе и теперь их тренирует прославленный фигурист Евгений Плющенко.
Тарасова, оценивая перспективы Трусовой и Косторной и их нового тренера Плющенко на будущий сезон, сказала в интервью RT: "Если говорить о следующем сезоне, он будет непростым для всех, потому что в России много сильных спортсменок", в то же время Татьяна Анатольевна уверена: "...ни Саша Трусова, ни Алёна Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата".
Илья Авербух прокомментировал причины ухода фигуристки-одиночницы Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе, признанной одним из лучших тренеров по фигурному катанию.
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