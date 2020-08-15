Тарасова оценила перспективы Трусовой и Косторной и их нового тренера Плющенко на будущий сезон

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15 августа 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Татьяна Тарасова, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, добившиеся хороших результатов в прошлом сезоне, своих позиций в новом сезоне не сдадут. Так считает знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Трусова и Косторная ушли от тренера Этери Тутберидзе и теперь их тренирует прославленный фигурист Евгений Плющенко.

Тарасова, оценивая перспективы Трусовой и Косторной и их нового тренера Плющенко на будущий сезон, сказала в интервью RT: "Если говорить о следующем сезоне, он будет непростым для всех, потому что в России много сильных спортсменок", в то же время Татьяна Анатольевна уверена: "...ни Саша Трусова, ни Алёна Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата".

Илья Авербух прокомментировал причины ухода фигуристки-одиночницы Александры Трусовой из группы тренера Этери Тутберидзе, признанной одним из лучших тренеров по фигурному катанию.