«Спартак» одержал победу над «Ахматом» 2:0

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14 августа 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в пятницу 14 августа состоялся матч Спартак (Москва) – Ахмат (Грозный) на стадионе Открытие Арена (Москва). Тинькофф Премьер-лига, 2-й тур. Арбитр поединка Евгений Турбин (Дмитров).

После ужаса в первом туре босс “Спартака” Леонид Федун в горячке пригрозил снять команду с чемпионата. За пять прошедших дней градус к происходящему в самой популярной команде страны совсем не остыл. Каждое решение судьи в этой встрече будет рассматриваться под микроскопом, а “Ахмат” готов дать бой. Гости уже набрали одно очко в нынешнем сезоне и совсем не опасаются “красно-белых”.

“Спартак” играет волнами и перепадами. Шикарные игры команда Тедеско чередует с провальными. Неизвестно, как ляжет карта в этот раз. Но "Ахмат" точно будет готов и к мощному старту и к странному судейству. Гостям нужно быть на голову сильнее, чтобы уехать из Москвы с очками. Пока они еще не так сильны, но ничья возможна.

Наставник грозненцев Андрей Талалаев уже выстроил качественную оборону и вполне нормально чувствует себя в таких матчах, где придется много защищаться. Несмотря на два быстрых гола против “Сочи”, в игре “Спартака” были серьезные огрехи. Особенно это касается обороны – свой шанс гости точно найдут. Не поможет "красно-белым" сегодня наставник команды Доменико Тедеско. У него недомогание, он остался в отеле. Тест на коронавирус у него отрицательный, так что можно не волноваться. Пожелаем сегодня удачи главному арбитру матча - Евгению Турбину. Вот кому сегодня будет реально сложно - так это этому человеку, нагрузка психологическая на судейскую братию зашкаливает.

Игра началась, неплохая поддержка у "Спартака" в эти минуты, пока игроки присматриваются к сопернику, фанаты начали петь. Бериша пошёл в грубый подкат, Зобнин получил по ногам, а Бернард получил жёлтую карточку - всё по делу. Страсти надо гасить.

"Спартак" неплохо владеет мячом в эти минуты, команда не рискует и размашисто не играет, в очередной атаке Джикия нарушил правила, подобие накладки получилось, но всё без травм.»Спартак» играет просто и без какой-то идеи, рисунок игры не просматривается, основная тема - нападение, причем через центр, диагональных кроссов пока не видно. Ларссон прокинул мяч в центр, чтобы совершить слаломный проход, но Богосавац всё "прочитал" и сумел "перекрыть кислород" оппоненту.

На 16 мин. Ларссон открывает счет, но его гол отменили. Была игра рукой у Ларссона, как показал повтор и нам, и судьям на ВАР. Всё по делу отменено, друзья. Отмечу, что Турбин изначально показал, что пойдёт смотреть сам повтор, но потом его убедили, что смотреть там нечего - игра рукой имела место быть. Спартаковцы не сильно расстроились после отмены взятия ворот, сейчас они продолжают увеличивать обороты. Успокоилась у нас игра. Никуда не уходит впечатление, что у нас не новый сезон, а продолжается старый. Слишком инертны команды, как будто мотивации не хватает. "Спартак" полностью контролирует ход матча, игрокам "Ахмата" приходится очень много бегать без мяча, команда подсела заметно. Штанга спасает сейчас "Ахмат"! Зобнин справа прострелил в штрафную, Айртон пробил в касание в дальний угол, Шелия успел коснуться мяча, изменив направление полёта футбольного снаряда. Максименко сейчас спас московский "Спартак". Джикия ошибся на своей половине поля, игрок "Ахмата" с острого угла справа пробил из штрафной, но попал во вратаря, который сыграл надёжно. Команды ушли на отдых.

Во 2-ом тайме Ахмат" провёл быструю атаку, Понсе ворвался в штрафную, выходил один на один, но его нагнал Маслов. Павел спас команду, не допустив прострела вдоль ворот. Теперь уже Максименко пришлось вступить в игру. Вратарь довольно эффектно спас команду после попытки удара с ближней дистанции головой после навеса с фланга. Активно начал "Ахмат". "Спартак" пришёл в себя, собрался с мыслями и начал держать мяч в центре поля.

На 51 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Ахмата», Жиго упал в чужой штрафной после того, как Швец опёрся на спартаковца. Ларссон будет бить. Хладнокровно Джордан развёл мяч и вратаря по углам. Москвичи вышли вперёд - 1:0. Отметим, что спартаковцы больше контролируют мяч в эти минуты. Не хотят они отходить и играть на удержание. «Ахмату» надо раскрываться и идти вперёд, других вариантов просто нет. Была борьба в штрафной после подачи углового, показалось рефери, что там могло что-то тянуть на пенальти, но ВАР дали опровержение - всё чисто.

На 69 мин. Понсе забивает второй мяч в ворота «Ахмата» 2:0: Зобнин сделал подачу со стандарта, Соболев скинул головой во вратарскую, где Понсе пробил точно в цель, опередив защитника. Ненахов получил вторую карточку в матче, рукой Джикию зацепил футболист "Ахмата", неспортивный фол и закономерный отдых. Грубо играет "Ахмат": довольно много фолов, нарушения неприятные, ненужные, Талалаеву предстоит провести работу в коллективе. "Ахмат" даже не переходит на чужую половину поля, потому что деморализована команда, не хотят игроки больше ничего сегодня. Пять минут добавлено к основному времени второго тайма. Звучит финальный свисток, «Спартак» одержал уверенную победу и после 2-х туров набрал 4 очка.