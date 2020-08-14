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Хабиб Нурмагомедов публично признался в своих слабостях

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Хабиб Нурмагомедов публично признался в своих слабостях
Хабиб Нурмагомедов. Фото: соцсети

Российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что у него есть множество слабых мест. Чемпион UFC в легком весе рассказал, что не может подтянуться больше двенадцати раз.

Нурмагомедов отметил, что на протяжении всей жизни он был достаточно самокритичным. При этом в семье его воспитывали как человека, который «должен тренироваться, пахать и не расслабляться». «Слабостей у меня много, я подтягиваюсь 12 раз. Отец говорил, чтобы я подтягивался больше 25 раз после тренировки. Чтобы человека схватить и сжать», - поделился Хабиб.

Ранее Хабиб Нурмагомедов впервые после смерти отца заговорил о нем.

АБ

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