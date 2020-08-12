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Шесть спортсменов испанского футбольного клуба «Атлетик» заразились COVID-19

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Шесть спортсменов испанского футбольного клуба «Атлетик» заразились COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Результаты тестов шести представителей испанского футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао показали наличие у них коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что зараженные сейчас помещены на самоизоляцию. Тренировки футболистов пройдут по индивидуальной программе. В пятницу у всех, чей результат оказался отрицательным, снова будет взят анализ. А инфицированные спортсмены сдадут новый тест на следующей неделе.

Известно: до этого  случаи заражения были выявлены у двух  игроков «Валенсии», двух футболистов мадридского «Атлетико» и одного "Барселоны".

Ранее сообщалось: в ВОЗ оценили возможности РФ по созданию вакцины от коронавируса для всего мира.

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