Шесть спортсменов испанского футбольного клуба «Атлетик» заразились COVID-19

Аргументы Недели → Спорт 13+

12 августа 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Результаты тестов шести представителей испанского футбольного клуба «Атлетик» из Бильбао показали наличие у них коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что зараженные сейчас помещены на самоизоляцию. Тренировки футболистов пройдут по индивидуальной программе. В пятницу у всех, чей результат оказался отрицательным, снова будет взят анализ. А инфицированные спортсмены сдадут новый тест на следующей неделе.

Известно: до этого случаи заражения были выявлены у двух игроков «Валенсии», двух футболистов мадридского «Атлетико» и одного "Барселоны".

Ранее сообщалось: в ВОЗ оценили возможности РФ по созданию вакцины от коронавируса для всего мира.