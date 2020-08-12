В ВОЗ оценили возможности РФ по созданию вакцины от коронавируса для всего мира

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12 августа 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. Об этом рассказала директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

Она отметила, что вакцина прошла первые две фазы, теперь на подходе третья. Прививка не прошла все эксперименты, но, по оценкам, готова применяться локально, как минимум в РФ.

«Мы в прямом контакте с властями России, и мы знаем, что Россия в целом имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин… ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру. Но мы находимся в ежедневном контакте с РФ», - сказала Хадже.

Ранее сообщалось: в ВОЗ оценили регистрацию вакцины от COVID-19 в России.