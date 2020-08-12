Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В ВОЗ оценили возможности РФ по созданию вакцины от коронавируса для всего мира

, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В ВОЗ оценили возможности РФ по созданию вакцины от коронавируса для всего мира
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. Об этом рассказала директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

Она отметила, что вакцина прошла первые две фазы, теперь на подходе третья. Прививка не прошла все эксперименты, но, по оценкам, готова применяться локально, как минимум в РФ.

«Мы в прямом контакте с властями России, и мы знаем, что Россия в целом имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин… ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру. Но мы находимся в ежедневном контакте с РФ», - сказала Хадже.

Ранее сообщалось: в ВОЗ оценили регистрацию вакцины от COVID-19 в России.

ЕЧ

В мире

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

В белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции. Данный факт подтвердила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь министерства внутренних дел бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью