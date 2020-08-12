Фигуристка поделилась, что тренироваться в группе Тутберидзе: «Адский ад»

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12 августа 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Этери Тутберидзе, фото: vk.com/eteritutberidze

Александра Степанова, занимающаяся фигурным катанием, в своё время соревновавшаяся на детских турнирах с Александрой Трусовой, поделилась, что говорят о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

Тутберидзе оценивают как одного из лучших в мире тренеров по фигурному катанию. Но недавно от нее ушли две талантливые фигуристки - Алёна Косторная и Александра Трусова и тренер Сергей Розанов.

С бывшей фигуристкой-одиночницей Сашей Степановой интервью записала журналистка Елена Родина. В ролике «Почему все боятся Тутберидзе?» Степанова, которая не добилась высоких результатов, рассказала, как ее отговаривали переходить к Тутберидзе.

Родители юных фигуристов между собой обсуждают тренеров. Так вот маме Саши матери других детей рассказывают, что в «Хрустальном» мучают детей, обижают, чехлы летают.

По словам Александры, одна девочка ей вообще сказала, что там вообще «адский ад», туда идти вообще не стоит. «И если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путем, а не насильственным, то не иди туда» - рассказала Саша о совете.

Девушка также говорит, что «Этери Георгиевна любит худых девочек, не любит плотненьких, у которых мощные мышцы, кость пошире». И она пытается их «схудить», если не получается, давит морально.

Можно услышать: «Корова ты, жирная!» Некоторые девочки закончили очень плачевно, в больнице, с анорексией.

Напомним, в прошлом сезоне на чемпионате России, в финале Гран-при и на чемпионате Европы по фигурному катанию ученицы Тутберидзе Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова занимали три первых места.

Василий Уткин, спортивный комментатор и блогер, прокомментировал высказывание телеведущего Дмитрия Киселёва об уходе фигуристок-одиночниц Александры Трусовой и Алёны Косторной из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.