Уткин рассказал, почему Киселёв назвал уход Трусовой и Косторной от Тутберидзе словами «буквально ограбили»

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9 августа 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Чемпионат.com

Василий Уткин, фото: vk.com/radioutkin

Василий Уткин, спортивный комментатор и блогер, прокомментировал высказывание телеведущего Дмитрия Киселёва об уходе фигуристок-одиночниц Александры Трусовой и Алёны Косторной из группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Киселёв заявил, что школу Тутберидзе, из которой в межсезонье к Евгению Плющенко ушли самые способные и уже титулованные фигуристки Трусова и Косторная, «буквально ограбили».

Уткин сообщил, что Дмитрий Киселёв, телеведущий, зампред ВГТРК и глава «России сегодня», защищает Тутберидзе не первый раз.

По словам блогера, «в подведомственных ему организациях инструкционно запрещено писать и говорить об Этери Георгиевне что-либо более критическое, чем гипотетическое утверждение, что её пот благоухает жимолостью». Он отметил, что случались репрессии. Имена Уткин не назвал, но пояснил, что это касается других людей — вплоть до увольнения в три дня.

Также Уткин рассказал, что супруга Дмитрия Киселёва с Этери Георгиевной очень, очень дружит. «Не потому ли мы сейчас смотрим на историю ухода Косторной и на её примере убеждаемся: ну не бьётся одно с другим, куча умолчаний, опять Тутберидзе вся в белом кружеве, ну не может так быть всегда?.. А может», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, у Плющенко начали тренироваться Косторная и Трусова, недавно пришла работать олимпийская чемпионка Елена Ильиных.

«Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Её школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед — ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине, за грубые гроши.

Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем её из России в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда её новые воспитанницы, но уже под звёздно-полосатым флагом, будут занимать пьедесталы? Стыдно», — написал Киселёв в своём телеграм-канале.