Боксерский поединок Файфер–Папин в Сочи не состоится из-за коронавируса

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11 августа 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Бой между российскими боксерами Русланом Файфером и Алексеем Папиным, который должен был состояться в Сочи 15 августа, перенесен. Причина – сложная эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Федерацией бокса России.

В Федерации бокса уточнили, что поединок перенесен на 22 августа и пройдет в Казани в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету 29-летнего Руслана Файфера 25 побед (16 из них – нокаутом) и одно поражение. У 32-летнего Папина – 11 побед (10 из них – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, по данным краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 августа, на Кубани за весь период заболели 9465 человек, 8158 пациентов выздоровели, скончались 132 человека.