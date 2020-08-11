На Кубани пятеро детей заболели CОVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 августа 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом. По данным краевого оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 11 августа, в регионе за сутки COVID-19 заболели 90 человек. Новые случаи выявлены в 28 муниципалитетах Кубани. Среди заразившихся коронавирусом –54 женщины и 36 мужчин.

Традиционно самое большое число заболевших медики фиксируют в Краснодаре, где за сутки подтвердился диагноз у 16 пациентов. На втором месте по числу заразившихся – Сочи, на курорте заболели 13 человек за сутки. В Кущевском районе заболели 10 человек, в Кавказском – 7, в Выселковском – 5. По четыре новых случая выявлено в Динском и Калининском районах. По три случая – в Горячем Ключе и Староминском районе. По два COVID-больных добавилось в Брюховецком, Лабинском, Усть-Лабинском, Абинском, Крымском, Тимашевском районах. По одному – в Анапе, Геленджике, Каневском, Славянском, Ейском, Тихорецком, Мостовском, Апшеронском, Кореновском, Щербиновском, Павловском, Туапсинском, Гулькевичском районах.

В числе новых заболевших – пятеро детей, самому младшему из которых месяц, а старшему 14 лет.

Всего за весь период пандемии в Краснодарском крае подтверждено 9465 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составляет 166,7. 8158 пациентов выздоровели, 62 из них – за последние сутки. Скончались 132 человека.

За все время в медучреждения с подозрением на заболевание COVID-19 обратились 26 907 человек, в том числе 3401 ребенок.

Прирост заболеваемости COVID-19 замедлился и в целом по России. По данным информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом на 11 августа, в стране за сутки заболели 4 945 человек. Впервые за долгое время суточное число заболевших не превышает 5 тысяч пациентов.

Всего по России за весь период пандемии заболели 897 599 человек, выздоровели 703 175 пациентов, в том числе – 6 494 за сутки, умер от инфекции 15 131 человек, в том числе 130 больных в течение последних суток.