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Повторный тест одного из двух игроков«Зенита» дал положительный результат на COVID-19

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Повторный тест одного из двух игроков«Зенита» дал положительный результат на COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Тесты на COVID-10 двух футболистов «Зенита» показали сомнительный результат, повторный тест одного из них подтвердил диагноз. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Семак.

Известно: две недели назад был выявлен сомнительный результат исследования на коронавирус одного представителя команды. Затем он сдал еще три теста, результаты которых были отрицательными, но представитель клуба все равно помещен на карантин.

«У двоих наших игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в Российскую премьер-лигу и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», - рассказал Семак.

Ранее сообщалось: врач назвал отличие COVID-19 от «нового летального вируса» из Китая.

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