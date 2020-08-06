Стало известно, что в футбольном клубе

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6 августа 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Стадион. Фото: pixabay.com

В футбольном клубе "Спартак" будут работать два спортивных директора. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Уточняется: один из них будет отвечать за первую команду, второй - за молодежное направление. Газизов добавил, что пока они осматривают кандидатов, над этим сейчас идет плодотворная работа.

Шамиль Газизов начал работать в "Спартаке" 12 июля, ранее он занимал аналогичную должность в "Уфе".

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