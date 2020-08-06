Фигуристка Трусова рассказала о причинах ухода от Тутберидзе
6 августа 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: СтарХит
Российская фигуристка Александра Трусова призналась, почему решила перейти из команды Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Девушка прокомментировала слухи о своей ссоре с бывшим тренером.
16-летняя спортсменка призналась, что хотела бы стабилизировать и отточить прыжки, однако после нескольких падений на соревнованиях Тутберидзе решила сократить количество этих элементов в программе фигуристки. Трусова подчеркнула, что не согласилась с решением тренера и перешла в команду Плющенко. Девушка добавила, что не ссорилась с бывшим тренером и сохранила с ней хорошие отношения.
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