Фигуристка Трусова рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

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6 августа 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Александра Трусова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, почему решила перейти из команды Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Девушка прокомментировала слухи о своей ссоре с бывшим тренером.

16-летняя спортсменка призналась, что хотела бы стабилизировать и отточить прыжки, однако после нескольких падений на соревнованиях Тутберидзе решила сократить количество этих элементов в программе фигуристки. Трусова подчеркнула, что не согласилась с решением тренера и перешла в команду Плющенко. Девушка добавила, что не ссорилась с бывшим тренером и сохранила с ней хорошие отношения.

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