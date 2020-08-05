Стало известно, что Антон Шипулин выздоровел после заражения COVID-19

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5 августа 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Шипулин выздоровел после заражения COVID-19. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"Мы сдали тесты - коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу", - написал Шипулин.

Об инфицировании спортсмен рассказал 27 июля. Вместе с Антоном коронавирусной инфекцией заразились члены его семьи - жена Луиза и дочь Мира, они находились на отдыхе в Сочи.

Ранее сообщалось: число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 206 тысяч.