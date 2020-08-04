В чемпионате Германии хотят разрешить, чтобы зрители присутствовали на трибунах
4 августа 2020, 16:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Футбольные клубы первого и второго дивизионов чемпионата Германии проголосовали за возвращение болельщиков на трибуны в новом сезоне. Об этом сообщил генеральный директор Германской футбольной лиги Кристиан Зайферт.
Возвращение болельщиков на стадионы будет зависеть от политических лидеров. Они примут окончательное решение. Министры здравоохранения отдельных регионов страны обсудят вопрос на следующей неделе. В случае возвращения зрителей на стадион будет введен запрет на алкоголь во время матчей, временно отменят гостевые квоты, а также внедрят персонализированные билеты для отслеживания следов заражения.
Ранее сообщалось: Слуцкая после ухода Косторной от Тутберидзе высказалась о Плющенко: «Критиковать всегда проще».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.