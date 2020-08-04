Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

В чемпионате Германии хотят разрешить, чтобы зрители присутствовали на трибунах

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В чемпионате Германии хотят разрешить, чтобы зрители присутствовали на трибунах
Мяч. Фото: pixabay.com

Футбольные клубы первого и второго дивизионов чемпионата Германии проголосовали за возвращение болельщиков на трибуны в новом сезоне. Об этом сообщил генеральный директор Германской футбольной лиги Кристиан Зайферт.

Возвращение болельщиков на стадионы будет зависеть от политических лидеров. Они примут окончательное решение. Министры здравоохранения отдельных регионов страны обсудят вопрос на следующей неделе. В случае возвращения зрителей на стадион будет введен запрет на алкоголь во время матчей, временно отменят гостевые квоты, а также внедрят персонализированные билеты для отслеживания следов заражения.

Ранее сообщалось: Слуцкая после ухода Косторной от Тутберидзе высказалась о Плющенко: «Критиковать всегда проще».

ЕЧ

В мире

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии разыскиваемых российских «чоповцев»

Около 170 российских «боевиков», объявленных Белоруссией в розыск после задержания под Минском граждан РФ, которые предположительно работают на ЧВК Вагнера, покинули территорию бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью