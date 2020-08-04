В чемпионате Германии хотят разрешить, чтобы зрители присутствовали на трибунах

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4 августа 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мяч. Фото: pixabay.com

Футбольные клубы первого и второго дивизионов чемпионата Германии проголосовали за возвращение болельщиков на трибуны в новом сезоне. Об этом сообщил генеральный директор Германской футбольной лиги Кристиан Зайферт.

Возвращение болельщиков на стадионы будет зависеть от политических лидеров. Они примут окончательное решение. Министры здравоохранения отдельных регионов страны обсудят вопрос на следующей неделе. В случае возвращения зрителей на стадион будет введен запрет на алкоголь во время матчей, временно отменят гостевые квоты, а также внедрят персонализированные билеты для отслеживания следов заражения.

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