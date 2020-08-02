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Квят разбил болид во время заезда Формулы-1

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Квят разбил болид во время заезда Формулы-1
Даниил Квят. Фото: соцсети

Российский пилот Даниил Квят, выступающий в составе команды «Альфа Таури», разбил гоночный болид на Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Отмечается, что гонщик не смог войти в поворот на тринадцатом круге и вылетел за пределы трассы. Квят сумел самостоятельно покинуть болид, однако продолжить гонку не смог. Россиянин извинился перед членами команды. «Мне очень жаль», - заявил он.

Ранее российский гонщик Даниил Квят объяснил, почему 5 июля перед началом заезда отказался вставать на колени в рамках акции против расизма. Молодой человек заявил, что преклонение колена противоречит его менталитету.

АБ

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