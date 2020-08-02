Квят разбил болид во время заезда Формулы-1

2 августа 2020, 19:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РЕН ТВ
Российский пилот Даниил Квят, выступающий в составе команды «Альфа Таури», разбил гоночный болид на Гран-при Великобритании «Формулы-1».
Отмечается, что гонщик не смог войти в поворот на тринадцатом круге и вылетел за пределы трассы. Квят сумел самостоятельно покинуть болид, однако продолжить гонку не смог. Россиянин извинился перед членами команды. «Мне очень жаль», - заявил он.
Ранее российский гонщик Даниил Квят объяснил, почему 5 июля перед началом заезда отказался вставать на колени в рамках акции против расизма. Молодой человек заявил, что преклонение колена противоречит его менталитету.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.