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Сколько денег пообещали Кокорину в «Спартаке»

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Футбольный Биги

Сколько денег пообещали Кокорину в «Спартаке»
Александр Кокорин. Фото: соцсети

Стало известно, какую зарплату пообещали футболисту Александру Кокорину в московском футбольном клубе «Спартак». Недавно спортсмен заявил, что уходит из «Зенита», в котором продолжил играть после тюремного заключения.

В «Спартаке» Кокорин будет получать по 3 миллиона евро в год, при этом ему также выплатят 2,5 миллиона евро подъемных. Футболист уже провел первую тренировку в составе новой команды.

«Познакомился с командой, провел первые тренировки. Рад, что все быстро решилось», - рассказал Кокорин о заключенном контракте.

Ранее Андрей Тихонов высказался о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

АБ

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