Андрей Тихонов высказался о переходе Александра Кокорина в «Спартак»

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30 июля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Андрей Тихонов, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Сегодня журналистам стало известно, что нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком". Эту новость прокомментировал многократный чемпион России в составе красно-белых Андрей Тихонов.

Тихонову хотелось бы, чтобы "Александр принёс клубу большую пользу, потому что это хороший нападающий", один из сильнейших нападающих чемпионата России и может быть усилением для любого клуба.

Андрей Тихонов отметил, что "в «Спартаке» уже есть три форварда, но если бы они устраивали руководство, контракт с Александром не стали бы подписывать. Значит, есть какие-то претензии к уже имеющимся в команде футболистам".

Напомним, Кокорин провел вторую часть минувшего сезона в "Сочи" на правах аренды у петербургского "Зенита". Он провел 10 матчей в чемпионате России, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.