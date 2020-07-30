Андрей Тихонов высказался о переходе Александра Кокорина в «Спартак»
30 июля 2020, 20:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Сегодня журналистам стало известно, что нападающий Александр Кокорин подписал контракт с московским "Спартаком". Эту новость прокомментировал многократный чемпион России в составе красно-белых Андрей Тихонов.
Тихонову хотелось бы, чтобы "Александр принёс клубу большую пользу, потому что это хороший нападающий", один из сильнейших нападающих чемпионата России и может быть усилением для любого клуба.
Андрей Тихонов отметил, что "в «Спартаке» уже есть три форварда, но если бы они устраивали руководство, контракт с Александром не стали бы подписывать. Значит, есть какие-то претензии к уже имеющимся в команде футболистам".
Напомним, Кокорин провел вторую часть минувшего сезона в "Сочи" на правах аренды у петербургского "Зенита". Он провел 10 матчей в чемпионате России, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
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