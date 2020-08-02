Рекордсменка Московского полумарафона Коробкина рассказала, что мешало ей быстро бежать

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2 августа 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Спортплощадка. Фото: pixabay.com

Чемпионка Европы 2015 года в помещении в беге на 3 000 метров Елена Коробкина одержала победу в воскресенье в Московском полумарафоне с рекордным временем. Девушка рассказала, что на трассе ей пришлось бороться не только с соперницами, но и с ветром.

Спортсменка установила рекорд полумарафона на дистанции 21,1 км у женщин, финишировав с результатом 1 час 10 минут 29 секунд.

"Конечно, я устала, да и ветер мешал бежать. Не скажу, что победа была для меня неожиданной. Еще за три километра до финиша поняла, что контролирую ситуацию и буду на финише первой, если сохраню свой темп", - поделилась Коробкина.

Следующим важным соревнованием для девушки, по ее словам, должен стать чемпионат России, который планируется провести в начале сентября в Челябинске.

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