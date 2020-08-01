Футболисты клуба «Химки» опубликовали открытое письмо в защиту Сергея Юрана

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1 августа 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Юран, фото: twitter.com/fc_khimki

Игроки футбольного клуба «Химки» опубликовали открытое письмо в защиту уволенного главного тренера Сергея Юрана. Футболисты обратились в своем коллективном письме к губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

Они выразили поддержку Сергею Юрану, которого руководство подмосковного клуба отправило в отставку.

Тренер официально уволен. Футболисты «Химок» просят Воробьёва разобраться в ситуации с увольнением наставника.

В открытом письме говорится, что под руководством Юрана «Химки» сумели пробиться в Премьер Лигу и дошли до финала Кубка страны. Авторы обращения отметили, что благодаря Юрану в команде создан отличный микроклимат. Как подчеркнули футболисты, они готовы биться за этого тренера, за честь региона и своих болельщиков. Подписи под этим письмом поставил 21 игрок «Химок».

В руководстве подмосковного клуба сообщили, что Юрана отправили в отставку из-за его высоких требований по зарплате. По словам тренера, он был готов работать и за те деньги, которые получал ранее.

Футбольный клуб «Химки» официально объявил, что Сергей Юран покинул пост главного тренера. Гендиректор «Химок» Александр Зайцев объяснил увольнение тренера финансовыми разногласиями.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что рассматривает письмо футболистов в поддержку своего тренера как издержки молодости и не совсем спортивное поведение.

Сергей Юран покидает «Химки».



Под руководством Сергея Юрана красно-чёрные добились повышения в классе и вышли в финал Олимп-Кубка России.



Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/xorpOgymjA — ФК Химки (@fc_khimki) August 1, 2020