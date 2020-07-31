Зараженный коронавирусом пилот «Формулы-1» Перес прокомментировал свою болезнь

Аргументы Недели → Спорт 13+

31 июля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Серхио Перес, Hoch Zwei/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Сдавший положительный тест на новую коронавирусную инфекцию пилот команды «Формулы-1» Серхио Перес рассказал о своем самочувствии. Отмечается, что гонщик мог заразиться в Мексике после Гран-при Венгрии.

«Как вы знаете, я заразился коронавирусом, я сильно сожалею об этом, один из печальных дней в моей карьере … Я разочарован тем, что это произошло. Это показывает, как мы беззащитны перед этим вирусом», - прокомментировал Перес свою замену в Гран-при Великобритании.

Спортсмен отметил, что после Венгрии на пару дней летал в Мексику на частном самолете, чтобы повидаться с мамой после аварии. Он добавил, что после возвращения в Европу соблюдал все инструкции Международной автомобильной федерации (FIA) и команды.

«У меня нет никаких симптомов … Это сложный момент для меня, но уверен, что я вернусь сильнее. Берегите себя и свою семью», - обратился он к поклонникам.