Самый молодой губернатор в РФ заразился COVID-19

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в пятницу, 31 июля, на своей странице «Вконтакте».
«… мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе», - пояснил он.
Артюхов отметил, что на своём примере убедился, что «коронавирус рядом» и призвал местных жителей не расслабляться и беречь себя. По его словам, в регионе ежедневно фиксируется по 100 больных: «На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев. Тем не менее, это всё равно большая цифра».
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