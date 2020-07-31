Самый молодой губернатор в РФ заразился COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

31 июля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в пятницу, 31 июля, на своей странице «Вконтакте».

«… мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе», - пояснил он.

Артюхов отметил, что на своём примере убедился, что «коронавирус рядом» и призвал местных жителей не расслабляться и беречь себя. По его словам, в регионе ежедневно фиксируется по 100 больных: «На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев. Тем не менее, это всё равно большая цифра».