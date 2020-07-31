Почему велосипед не нужно покупать онлайн

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31 июля 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Велосипед. Фото: pixabay.com

Президент Русского клуба вело путешествий м мастер спорта Дмитрий Боголюбов объяснил, почему нельзя покупать велосипеды в онлайн-магазинах. Специалист заявил, что хороший велосипед невозможно выбрать дистанционно.

Боголюбов отметил, что для полного комфорта велосипед должен полностью подходить владельцу, а для этого стоит правильно рассчитать все ростовки. Специалист подчеркнул, что размеры могут различаться в зависимости от фирмы-производителя. «. Для обычных поездок расстояние между рамой и нижней точкой между ног должно быть на уровне кулака, между промежностью и верхней трубой», - заявил Боголюбов.

«В хорошем магазине вам могут подобрать сиденье по геометрии вашей мягкой точки. Есть седалищные бугры. Если вы сядете в лоток с песком, вы увидите, где у вас два углубления. Вы сантиметром измерите – это ширина седалища. Ваше седло должно хотя бы на сантиметр выступать за эти самые выпуклые точки. Оно не должно быть очень широким или узким», - передает его слова Мир24.

Также эксперт добавил, что для города стоит выбирать велосипед с большими колесами и не слишком агрессивными покрышками.