В Химках был похищен велосипед почти за полмиллиона рублей

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27 мая 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Шоссейный велосипед стоимостью около полумиллиона рублей похитил молодой житель столицы из подъезда в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

На кражу пожаловался представитель одной из спортивных организаций. «Неизвестные похитили шоссейный велосипед из подъезда дома на улице 9 Мая. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей», - уточнили в полиции.

Вором оказался ранее судимый 20-летний москвич. Молодого человека задержали и завели дело о краже, предусматривающее до 10 лет лишения свободы.