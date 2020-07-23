Очевидцы рассказали, что бывший муж Бузовой футболист Дмитрий Тарасов напился и скандалил на рейсе Казань - Москва

Аргументы Недели → Спорт 13+

23 июля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Тарасов, фото: vk.com/tarasov23

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете рейса Казань - Москва. Очевидцы, летевшие в одном самолете с игроками команды "Рубин", рассказали, что Тарасов вместе с другим игроком "Рубина" Николаем Поярковым во время полета употреблял спиртные напитки и вел себя вызывающе, - сообщает Тelegram-канал 112.

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Тарасов информацию о пьяном дебоше во время рейса отрицает.

В феврале 2020 года казанский ФК "Рубин" подписал контракт с Тарасовым. Буквально через три дня после заключения контракта 33-летний футболист на тренировке получил перелом малоберцовой кости.

На данный момент в активе хавбека восемь матчей и один забитый мяч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 6 Июл 2020 в 12:25 PDT

В мае Дмитрий Тарасов заявил, что высокие зарплаты российских футболистов заслуженны. Как он считает, футболисты хорошо зарабатывают, но тратят здоровье.

Тарасовым был первым мужем Ольги Бузовой. Она дня него - второй женой. После развода с телеведущей Тарасов женился на модели Анастасии Костенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 11 Июл 2020 в 10:27 PDT

Костенко родила от него двоих детей.

От первого брака у Тарасова растет дочь.