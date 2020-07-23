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Фигуристку Екатерину Александровскую похоронили в подмосковной Балашихе

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фигуристку Екатерину Александровскую похоронили в подмосковной Балашихе
Екатерина Александровская, Kenjiro Matsuo/AFLO

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская сегодня, 23 июля, похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе (Московская область).  О трагической гибели Кати Александровской стало известно 18 июля. Фигуристке было 20 лет.

Екатерина Александровская - москвичка, начала заниматься спортом в Москве.  В последние года она выступала за Австралию. Дважды выиграла чемпионат Австралии как одиночница. С 2012го начала выступать в паре с австралийцем Харли Уиндзором. Они выигрывали чемпионат мира среди юниоров. 

Тело фигуристки нашли около ее дома.

Евгения Медведева с раннего детства была знакома с Катей и после смерти рассказала, каким она была человеком.
"Прошло два дня со смерти Кати Александровской. Мы были знакомы с Катей с трёх лет и начинали вместе кататься.

Она была чуть младше меня, и совсем недавно мы вместе помогали нашему общему другу искать убежавшую собаку. Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга. Иногда переписывались, но редко.

Когда мой друг потерял собаку и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужно помощь, и мне жаль, что мы не так часто общались", — написала Женя Медведева в соцсети.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

ИЧ

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