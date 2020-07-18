Харли Уиндзор выразил соболезнования в связи с гибелью своей партнерши фигуристки Екатерины Александровской

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18 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sport24

фото из открытых источников

Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в паре с фигуристкой Екатериной Александровской с 2016 года, выразил соболезнования в связи с гибелью девушки. Партнерше Уиндзора было 20 лет.

Выступая за Австралию, российская фигуристка в 2017 году стала победительницей юниорского чемпионата мира. Вместе с австралийским фигуристом Харли Уиндзором Екатерина выиграла два чемпионата Австралии и три этапа юниорской серии Гран-при.

Тело Екатерины Александровской в субботу 18 июля было обнаружено в Москве возле дома на улице 1905 года. По данным СМИ, в квартире фигуристки была найдена предсмертная записка.

Узнав о гибели Екатерины, фигурист написал в Instagram: «Слова не могут описать, что я чувствую сейчас. Я опустошен до глубины души из-за внезапного ухода Кати. Никогда не забуду все, что мы с ней вместе достигли. К таким новостям невозможно подготовиться».

Также знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования семье Екатерины Александровской.

«Конечно, очень жалко молодую девочку, жалко ее маму и папу», - сказала Тарасова. Она сожалеет, что люди, которые были рядом с фигуристкой, не замечали, что у нее есть какие-то отклонения.

Татьяна Анатольевна подчеркнула, что нужно относиться друг к другу очень внимательно, «тогда можно понять, что человек не в себе, и помочь ему».

По сведениям источников ТАСС, Катя Александровская покончила с собой. По слухам, фигуристка переживала из-за своих спортивных результатов, у нее началась депрессия. Татьяна Анатольевна Тарасова заявила, что не верит сообщениям СМИ о депрессии у Александровской.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал ужасной новостью гибель, - передает RT. По словам Максима, он ранее катался с Катей на одном катке. «Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах. Меня шокировала эта новость, пока даже не укладывается в голове», — признался фигурист.

«В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год», — говорит Траньков.