Источник: 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская найдена мертвой в Москве
18 июля 2020, 12:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Утром в субботу, 18 июля, источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская скончалась в столице России.
Согласно последним данным источника, 20-летняя спортсменка могла добровольно уйти из жизни. Ее тело было найдено возле дома на улице 1905 года. Известно, что Александровская оставила записку с единственным словом "люблю". Есть информация о том, что девушка ранее уже пыталась свести счеты с жизнью после перенесенной травмы.
Напомним, в последнее время фигуристка представляла Австралию. В 2017 году Екатерина Александровская стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором. Позже в этом году пара одержала победу в юниорском финале Гран-при, спортсмены дважды становились чемпионами Австралии.
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