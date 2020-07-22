У двух игроков ЦСКА подозревают заражение коронавирусом
22 июля 2020, 20:35[ «Аргументы Недели» ]
В среду, 22 июля, в рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ФК ЦСКА.
«По итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов», - говорится в заявлении клуба.
О ситуации оперативно были уведомлены Роспотребнадзор и РПЛ. Проведены необходимые профилактические мероприятия.
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