У двух игроков ЦСКА подозревают заражение коронавирусом

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22 июля 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

фотор: матч "ЦСКА-Тамбов", Instagram

В среду, 22 июля, в рамках подготовки к заключительному матчу сезона-2019/20 против «Тамбова» футболисты, тренерский состав и персонал команды прошли тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ФК ЦСКА.

«По итогам тестирования анализы двух игроков — Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона — были признаны сомнительными. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением медиков и в ближайшее время пройдут еще несколько тестов», - говорится в заявлении клуба.

О ситуации оперативно были уведомлены Роспотребнадзор и РПЛ. Проведены необходимые профилактические мероприятия.