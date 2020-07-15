«Зенит» разгромил «Оренбург» 4:1

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15 июля 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня состоялась встреча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Оренбургом» на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Арбитр Виталий Мешков (г.Дмитров)

«Зенит» в прошлом туре разделил очки с «Ахматом» (1:1). Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. В последнем матче в составе команды отсутствовало несколько игроков основного состава. Возможно, и в этой встрече Сергей Семак прибегнет к ротации, чтобы дать шанс проявить себя молодым игрокам и футболистам, не проходящим в основной состав. «Зенит» – единственная команда в этом розыгрыше РПЛ, которая еще ни разу не проиграла на своем поле (9 побед, 5 ничьих). Кроме того, питерцы больше всех забили (33 мяча) и меньше всех пропустили (8 голов) в домашних играх в текущем чемпионате.

«Оренбург» находится на последнем месте турнирной таблицы, отставая от спасительной 14-й строчки на 4 очка. Чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, «Оренбургу» нужно побеждать в оставшихся матчах «Зенит» и «Динамо»; при этом «Крылья Советов» должны набрать не больше 2 очков, а «Тамбов» не больше 1. «Оренбург» хуже всех в этом сезоне РПЛ играет на выезде: команда набрала всего 11 очков в 13 гостевых матчах.

Игра началась неожиданно, у игрока «Оренбурга» мяч срезался и влетел в ворота гостей, счет открыт 1:0:Дриууси не смог остановить мяч после заброса Оздоева справа к линии штрафной площади. Сфера отскочила к Малых, от ноги которого залетела в правый нижний угол ворот гостей. Азмун слева в штрафной площади получил мяч, но с обострением Сердар сыграть не смог. Зенитовцы плотно прижали гостей и хотят быстрее разобраться с защитой «Оренбурга». Гостям сегодня нужно атаковать. Только победа в сегодняшнем матче может сохранить теоретические шансы гостей на сохранение прописки в Премьер-лиге. Азмун слева обыграл соперника и покатил мяч в центр на ход Дзюбе. Климович бросился в ноги Артёму и опередил нападающего "Зенита". Малком не попал головой по мячу после навеса Смольникова с правого фланга.

На 32 мин. ответный гол забили гости 1:1: слева прошла подача на Фапмейе, который переправил мяч головой в дальний угол.Зенит" держит мяч на чужой половине поля с большим количеством передач назад. Команды уходят на перерыв, 1-й тайм 0:0.

2-й тайм начался атаками «Зенита». Ракицкий отличным забросом вперёд вывел справа Малкома один на один с голкипером, но Себастьян не смог переиграть Климовича.

На 61 мин. Сердар Азмун увеличивает счет 2:1:Азмун слева отправил вперёд Оздоева и открылся под обратный пас в штрафной площади. Сердар с четырнадцати метров точно пробил низом в левый угол. Ракицкий сделал отличный заброс на Азмуна, который справа с семи метров пробил немного выше перекладины.

На 78 мин. Сердар Азмун делает счет 3:1:Сутормин исполнил подачу от углового флага. Мяч вынесен на Кузяева. Мяч попадает в Дриусси и отскакивает к Азмуну. Сердар обводил Климовича и отправляет футбольный снаряд в пустые ворота.

На 92 добавленной мин. Артем Дзюба делает счет разгромным 4:1:Азмун с Дзюбой убежали к чужим воротам. Сердар справа выкатил мяч на Артёма, который и сделал счёт крупным.