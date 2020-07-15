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15 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Контракт с габаритным защитником заключён на один год. Дмитрий Огурцов пополнил состав «Трактора»

26-летний защитник Дмитрий Огурцов в прошлом сезоне играл в составе московского «Динамо» и вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата России. Хоккеист провёл в регулярном чемпионате 43 матча и набрал 5 (0+5) очков. Также в его активе пять игр в плей-офф и одна результативная передача. Всего в КХЛ у Дмитрия Огурцова 318 встреч и 43 (14+29) очка. В Лиге он выступал за ЦСКА, тольяттинскую «Ладу», «Нефтехимик» и «Динамо», привлекался к играм за олимпийскую сборную России.

Роман Беляев, спортивный директор клуба:

«Дмитрий – очень большой и трудолюбивый оборонительный защитник, который способен за счёт своих габаритов отнимать пространство у нападающих соперника. Мы рассчитываем, что он придаст глубины и вариативности нашей линии обороны. Также надеемся, что Дмитрий добавит в агрессивности и жёсткости в единоборствах, что сразу же сделает его намного более эффективным игроком».