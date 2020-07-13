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В США футбольную команду заставили сменить имя из-за расизма

, 18:21 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

В США футбольную команду заставили сменить имя из-за расизма
Этого футболиста обвинили в расизме. Фото с сайта Washington Redskins

Профессиональный клуб лиги американского футбола в США вынужден сменить название. Команда пока еще называется Washington Redskins, что переводится как «Вашингтонские краснокожие». Но теперь их обвиняют в расизме, и команду вынудили менять название.

Сменить название спортсменов заставляют спонсоры стадиона команды. Ими являются мировой кроссовочный бренд и глобальная почтовая служба.

«The Washington Redskins объявили в понедельник, что они изменят название своей команды и логотип после примерно 87 лет его использования», — сообщил телеканал Fox news: «Требование избавиться в названии от расовых коннотаций стало результатом корпоративного и общественного давления».

Новое название команды пока не известно. Его объявят 3 июля. Над именем и логотипом уже работают дизайнеры.

До этого команда действительно подвергалась массированной критике. Один из спонсоров грозил убрать свои логотипы со стадиона. А крупнейшие розничные сети изъяли товары с логотипом «Вашингтонских краснокожих».

В Соединенных Штатах продолжается масштабная акция Black lives matter (жизнь чернокожих имеет значение). Она уже поставила США на грань гражданской войны.

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