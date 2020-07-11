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Тренер по боксу российского бойца Петра Яна сравнил его с Макгрегором

, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Тренер по боксу российского бойца Петра Яна сравнил его с Макгрегором
Петр Ян, фото twitter.com/fighttimeru

Джон Хатчинсон, тренер по боксу российского бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, сравнил своего подопечного с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.

Тренер считает, что Петр лучше боксирует чем бывший чемпион. При этом умный подход к боксированию у спортсменов похож. "Что касается схватки с Жозе, то Яну мощи не занимать. Всегда напоминаю ему: «Не надо стремиться к быстрому нокауту. Тебе представится такая возможность, только сначала замани его в свою ловушку». Нам не обязательно сразу бросаться в бой, можно заставить Алдо поплатиться", — отметил Хатчинсон.

12 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 251 — первое шоу на так называемом «Бойцовском острове». В третьем по значимости поединке россиянин Петр Ян сразится с бразильцем Жозе Алдо за вакантный пояс лиги в легчайшем весе. Титул был освобожден Генри Сехудо сразу после его победы над Домиником Крузом. Тогда он объявил о завершении карьеры сразу после схватки.

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