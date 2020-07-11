Волевая ничья «Ахмат» - «Зенит» 1:1

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11 июля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в субботу грозненцы в 28 туре РПЛ принили на своем поле нового чемпиона России после того, как Зениту вручили кубок в Петербурге. Матч пройдет на стадионе Ахмат Арена Арбитр встречи Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Во время паузы на карантин грозненцы были последними в таблице. Однако они здорово вернулись в сезон, набрав 10 очков в пяти матчах. Хотя изначально работа Игоря Шалимова вызывала вопросы, в июне главный тренер претендовал даже на награду лучшему специалисту месяца. Больше Ахмата за тот промежуток очков набрал только Зенит, который вообще выиграл пока все матчи после перерыва. Нынешнее положение команды Игоря Шалимова уже не вызывает тревогу, однако до конца чемпионата следует выиграть хотя бы один матч, чтобы обезопасить себя наверняка.

Команда Сергея Семака уже отпраздновала чемпионство. Формальная победа была достигнута после матча с Краснодаром, где питерцы победили со счетом 4:2. Чемпионский кубок вручен на домашней игре с Сочи. “Зенит” уже празднует целую неделю – шампанское, салюты, селфи. Самое раннее чемпионство в истории РПЛ – важный повод. Настраиваться на матчи с серьезными соперниками в такой ситуации довольно сложно. “Ахмат” же сейчас просто очень хорош и наверняка постарается огорчить чемпиона на своем поле перед своими болельщиками. Следующая цель «Зенита» на текущий сезон — это победа в Кубке России.

Матч начался, «Зенит» играет высокий прессинг, всего 4 игрока из основого состава команды Зенитовцы готовятся к игре в Кубке России со «Спартаком». Грозенцы активно действуют в стартовые минуты встречи, стараясь задействовать фланги атаки.Не держится мяч у молодых зенитовцев.

На 7 мин Олег Иванов открывает счет: Лунёв ошибся в своей штрафной площадке, Олег отобрал мяч и обманув вратаря прострелил прямо сетку ворот! Опасный момент создают зенитовцы. Ригони бьёт по мячу, целясь в ворота, но Городов начеку. Игроки "Ахмата", имея преимущество, спокойно перекатывают мяч. Глушаков издалека пробивает по воротам, но мяч летит выше. Дуглас отдает в пас в штрафную, Прохин пытался пробить, но Городов надёжно сыграл на выходе из ворот, поймав мяч. Осорио пасует, Ригони по левой бровке продвинулся к воротам соперника, но защитник "Ахмата" перехватил футбольный снаряд.

На 22 мин. влёт поймал мяч Дриусси и счет становится 1:1: Дриусси пробивает в ворота "Ахмата". Городов не успевает среагировать, и мяч красиво залетает в створку! Игра пошла равная, мячом больше стали владеть зенитовцы.Мы можем наблюдать равную игру. Ни "Ахмат", ни "Зенит" не уступают друг другу. Интересная и захватывающая встреча, однако.

"Зенит" довольно спокойно чувствует себя в своей зоне, перекатывают мяч питерцы, Оздоев простреливал в центр штрафной, Швец оставил подачу. На 34 мин за две карточки арбитр с поля удаляет Ригони, зенитовцы остаются в меньшенстве.

Мяч в центре поля перекатывается от игроков одной команды к другой. Нижич отдаёт на Исмаэла, Харин диагональным пасом пытался отправить мяч в штрафную площадь, но Мусаев остановил эту атаку. Звучит свисток на перерыв!

Начало второго тайма. Счёт 1-1. Обе команды в первом тайме достойно смотрелись, мы наблюдаем относительно равную игру. Ходит мяч от одной команды к другой. Есть брак в передачах. Штрафной удар у игроков "Ахмата", стенка достойно справляется с ударом, мяч почти долетает до створки, но Лунёв надёжно забирает футбольный снаряд. Исмаэл пасует на Ненахова, грозненцы пытаются организовать атаку, Ильин бьет по воротам "Зенита", но стенка хорошо сработала. Звучит финальный свисток, молодые ребята «Зенита» играя в меньшенстве, достойно добились волевой ничьей.