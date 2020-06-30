ЦСКА вырвал победу у «Спартака» 2:0

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30 июня 2020, 23:37 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: Твиттер ПФК ЦСКА

Июнь закроет главное дерби всея Руси. ЦСКА принял на своем поле «Спартак». В этом сезоне «Спартак» дважды оказался сильнее «армейцев». Будет ли третья победа «Спартака» за сезон? Арбитр Сергей Карасев (Москва)

Российский футбол никогда не перестанет нас удивлять. Помимо аморфного руководства РПЛ есть много тем для размусоливания. Одной из них стал демарш главного тренера Виктора Ганчаренко после бездарного поражения от «Зенита» – 0:4, в котором у «армейцев» ничего не получилось Этот разгром послужил поводом для побега в Беларусь, откуда он уже вернулся. И Евгений Гинер дал ему шанс на исправление ситуации. Как раз Ганчаренко будет готовить команду к дерби со «Спартаком». Но в команде ему этот демарш точно припомнят. С таким отношением к делу до пиджака Кононова рукой подать. Так ЦСКА перестал быть оплотом стабильности и стал истеричным, как «Спартак» и «Динамо». С таким бардаком, какой творится в ЦСКА, в частности в финансовой части, ЦСКА далеко не уедет.

«Спартак» вернулся с перерыва выездной победой над тульским «Арсеналом» – 3:2. «Красно-белые» пропустили от пушкарей 2 мяча в компенсированное время 2-го тайма. Но в остальное время «Спартак» играл надежно в обороне и эффективно атаковал, используя стеночки с забеганиями за спину. На «Спартак» при Тедеско действительно приятно смотреть.

В прошлом туре «Спартак» принимал на своем поле «Уфу». Матч завершился нулевой ничьей и неприятной смазанной концовкой. «Спартаку» не зачли два гола в очень спорных эпизодах, в которых было трудно выявить факт нарушения или факт пересечения мяча через линию ворот. Оттого возникает ощущение кражи победы. Но во всяком случае «Спартак» играл острее и был ближе к победе. После 24 туров «Спартак» идет на 6-м месте, уступая ЦСКА 5 очков. В случае победы в дерби до 5-го места рукой подать.

Игра началась, пока все происходит в центре поля. Бакаев мог сейчас забить быстрый гол. С дужки штрафной практически нанес он удар по воротам Акинфеева. Игорь за снарядом не прыгал, и тот пролетел в миллиметрах от левой стойки.Белка в нашем матче выбежала на поле. Сложно ее поймать, поскольку перемещается она по футбольному полю на большой скорости. Развлекает она болельщиков на трибунах.Первые 10 минут отыграли соперники. Очень спокойное начало дерби. У ЦСКА уже 7 матчей не может победить в чемпионате России. Фанаты надеются, что "армейцы" не повторят свой антирекорд по данному показателю, равный 8 играм.У игроков армейского клуба сбился игровой почерк, много передач в центре поля, без обострения. «Спартак» выглядит предпочтительнее, больше владеет мячом, острее действует в штрафной соперника.Совсем уж скучный старт у нас. Пока больше просто мяч перекатывают соперники, а полумоменты у ворот не особо опасными получаются.Нет заряда на игру, откуда взять страсть и эмоции.

На 27 мин Влашич открывает счет в матче-1:0:! Передача от Фернандеса в центр. Кучаев катит сферу на Влашича, и тот с 22-х метров нанес выстрел в правый угол ворот "Спартака". Сфера от рук вратаря влетает в сетку. Нельзя сказать, что темп игры высок. Пока слишком уж спокойно перекатывают мяч на половине поля ЦСКА соперники. Обострять "Спартак", кстати говоря, не торопится.Чалов наносит опасный удар с линии штрафной Отбивает снаряд в сторону Максименко. Снова не очень уверенно, но на сей раз на угловой Постепенно заканчивается у нас первый тайм. Интересно, что "Спартак", как не имел моментов у ворот Акинфеева, так их и не имеет. И даже стандартные положения сложно даются "красно-белым" сегодня. Да, пока "Спартак" выглядит бледной тенью себя, честно говоря. Во втором тайме придется "красно-белым" добавлять во всем. В том числе и в креативе. Звучит свисток арбитра, уходим на перерыв.

Во 2-ом тайме, спартаковцы активизировались, пытаются сбалансировать атаки, но их подводит ошибки владения мячом, много потерь. Пока что отказывается от прессинга "Спартак". Мячом все также владеют "армейцы". Прессинга со стороны "красно-белых" мы пока не видим. Много "горчичников" у нас в эти минуты встречи. Контактов на поле стало куда больше и ЦСКА приходится очень непросто под гнетом соперника.Спартаковцам не хватает динамики и скорости, быстроты принятия решения На 78 мин. армеец Роман Зобнин получил «красную» карточку за удар соперника рукой, таким образом спартаковцы в большинстве.

На 96 мин Влашич делает дубль, забивает второй гол. Звучит финальный свисток, фиксирующий победу ЦСКА со счетом 2:0,армейцы поднимутся по турнирной таблице.