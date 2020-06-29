На Сахалине началась гонка яхтсменов, которая стала там первым соревнованием с начала пандемии коронавируса

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29 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Яхта. Фото: pixabay.com

Ежегодные областные соревнования по парусному спорту "Кубок залива Невельского" начались 29 июня в портовом городе Холмске на Сахалине. Это первые официальные соревнования, которые состоялись на островах благодаря снятию в регионе ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Вице-президент сахалинской областной федерации парусного спорта Михаил Смоляков отметил, что каких-либо предварительных результатах говорить рано, так как гонки продлятся до 5 июля.

В гонках приняли участие 50 яхтсменов из Холмского и соседнего Невельского районов. В прошлые годы за победу также боролись спортсмены из Хабаровского и Приморского краев. В этот раз их участие невозможно из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19.

Ранее сообщалось: государственный секретарь Майкл Помпео США сообщил, что американская армия направляется к спорным островам в Южно-Китайском море.