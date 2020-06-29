Государственный секретарь Майкл Помпео США сообщил, что американская армия направляется к спорным островам в Южно-Китайском море. Таким способом Вашингтон пытается ответить на угрозы Пекина Индонезии, Малайзии, Индии.
Несколько дней назад в мировой прессе сообщалось о сокращении воинского контингента США в Германии. Как полагали аналитики, Трамп таким способом наказал Берлин за непослушание и поощрил Варшаву, которая остаётся верным партнёром. Однако Майкл Помпео указал, что передислокация военных сил в европейских странах – это реализация стратегии по сдерживанию экспансии Китая. Патрулировать воды Тихого океана с этого года будут три американских авианосца в сопровождении нескольких кораблей.
Пекин внимательно следит за действиями близ своих границ. Воздушно-морские силы Китая проводят периодически учения, чтобы дать отпор нарушителям в случае провокации или нападения.
Противостояние двух государств началось после того, как Китай опубликовал карту моря, где указал на принадлежность себе спорной акватории.
Больше всего претензий к островам имеет Вьетнам. На последнем заседании АСЕАН была озвучена необходимость соблюдения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Китай такой подход считает неприемлемым и осуждает его.
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США перебрасывают войска в Южно-Китайское море
29 июня 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Государственный секретарь Майкл Помпео США сообщил, что американская армия направляется к спорным островам в Южно-Китайском море. Таким способом Вашингтон пытается ответить на угрозы Пекина Индонезии, Малайзии, Индии.