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США перебрасывают войска в Южно-Китайское море

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

США перебрасывают войска в Южно-Китайское море

Государственный секретарь Майкл Помпео США сообщил, что американская армия направляется к спорным островам в Южно-Китайском море. Таким способом Вашингтон пытается ответить на угрозы Пекина Индонезии, Малайзии, Индии.

Несколько дней назад в мировой прессе сообщалось о сокращении воинского контингента США в Германии. Как полагали аналитики, Трамп таким способом наказал Берлин за непослушание и поощрил Варшаву, которая остаётся верным партнёром. Однако Майкл Помпео указал, что передислокация военных сил в европейских странах – это реализация стратегии по сдерживанию экспансии Китая. Патрулировать воды Тихого океана с этого года будут три американских авианосца в сопровождении нескольких кораблей.

Пекин внимательно следит за действиями близ своих границ. Воздушно-морские силы Китая проводят периодически учения, чтобы дать отпор нарушителям в случае провокации или нападения.

Противостояние двух государств началось после того, как Китай опубликовал карту моря, где указал на принадлежность себе спорной акватории.
Больше всего претензий к островам имеет Вьетнам. На последнем заседании АСЕАН была озвучена необходимость соблюдения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Китай такой подход считает неприемлемым и осуждает его.

ПВ

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