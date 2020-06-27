«Не знаю, кто писал это письмо. Оно неконструктивно», — Ласицкене не подписывала обращение Исинбаевой к МОК

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 июня 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pexels.com

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо российских легкоатлетов в Международный олимпийский комитет (МОК) и World Athletics, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой.

Мария Ласицкене не поддерживает обращение Елены Исинбаевой и раскритиковала письмо. По оценке прыгуньи, письмо Исинбаевой неконструктивно. «Не знаю, кто писал это письмо, но я его не подписывала и как действующий легкоатлет точно не поддерживаю», — цитирует Ласицкене РИА Новости. По её мнению, делать соответствующие заявления нужно было ещё в марте, а бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было - последние несколько лет. Мария говорит, что ничего этого не делалось.

«Сейчас наш единственный шанс — это выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок. Всё остальное за три-четыре дня до дедлайна выглядит попыткой сорвать договорённости. Отказом от своих обязательств мы только уничтожаем нашу лёгкую атлетику», — добавила она.

Напомним, Елена Исинбаева опубликовала открытое письмо российских легкоатлетов к МОК и World Athletics.

Напомним, Мария Ласицкене осенью 2019 года в столице Катара Дохе одержала свою третью победу на чемпионатах мира по прыжкам в высоту, став первой трехкратной чемпионкой в истории этого вида спорта.

Легкоатлетку поздравил президент России Владимир Путин, назвавший ее успех «триумфом».